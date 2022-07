"5 km parcourus en 1 heure, les automobilistes pris en otage": Gabriel est révolté contre les travaux de l'été sur le Ring de Bruxelles

Pour les automobilistes, été rime avec routes moins chargées. Mais hélas, également, avec risque de travaux sur les portions de routes très fréquentées durant l'année scolaire. Sur ces axes importants, les autorités attendent effectivement – et logiquement – que le trafic diminue avant d'entreprendre des travaux qui limitent la circulation.

C'est le cas actuellement sur le Ring de Bruxelles, et ça irrite de nombreuses personnes qui nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous. "Incroyable!", s'écrie Gabriel. "Sur le Ring de Bruxelles, la capitale de l'Europe, le passage à hauteur de Hoeilaart passe de 2 à 1 bande", poursuit-il. "C'est scandaleux ! Tout cela pour (…) la réfection de l'entrée du ring! 5km parcourus en 1h, les automobilistes pris en otage !", conclut-il, joignant une photo.

Gabriel n'a pas tort: le Ring de Bruxelles, qui n'a que deux bandes sur sa partie comprise entre Tervuren et Haut-Ittre, est réduit à une seule voie de circulation (une seule !) à hauteur de Groenendael. Et cela cause des kilomètres de files toute la journée, et bien plus d'heures perdues sur la route durant l'été.

Pour éviter "des situations dangereuses"

"Le Gouvernement flamand effectue des travaux sur les accès au Ring au niveau du carrefour de Groenendael", confirme la commune de Rhode-Saint-Genèse sur son site. La raison évoquée par la région flamande? "Des situations dangereuses se présentent souvent à l'accès au Ring intérieur au carrefour de Groenendael. La rampe d'entrée passe rapidement de deux voies à une seule, ce qui laisse peu de temps pour s'insérer en toute sécurité. De plus, la visibilité est limitée par le trafic venant du tunnel inférieur".

Les voitures auront ainsi plus de temps pour s'engager en toute sécurité

Des travaux nécessaires, donc. "La rampe sera prolongée pour répondre aux normes actuelles. Les voitures auront ainsi plus de temps pour s'engager en toute sécurité sur le Ring intérieur très fréquenté et la visibilité sera améliorée. L'allée recevra également une nouvelle couche d'asphalte et de nouvelles tranchées. Tout le long de l'allée, il y aura également une barrière pour empêcher les voitures de sortir de la route". De plus, "pendant les travaux, la voie de droite du Ring intérieur recevra une nouvelle couche d'asphalte pour éliminer les ornières.

Jusqu'au 31 août !

Les travaux auront lieu du 4 juillet au 31 août 2022. "En travaillant quand il y a moins de trafic, les désagréments restent relativement limités", estime la région.

Principale conséquence sur le Ring et les milliers d'utilisateurs quotidiens: "la voie de droite sera occupée sur le Ring intérieur en direction de Waterloo. Pendant les travaux, la circulation devra se faire sur une seule voie au lieu de deux".