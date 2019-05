"C'est un peu ce qu'on redoutait tous": comment ont été gérés les COUACS liés au vote électronique ce matin?

À Bruxelles, c'est par voie électronique que les électeurs ont été appelés à voter. Il y a souvent eu des pannes lors des scrutins précédents. Est-ce que ça a encore été le cas aujourd'hui ?

À Auderghem où se trouvait Arnaud Gabriel pour RTLINFO, il fallait patienter ce midi pour voter. Tout fonctionne bien à 13h, mais ce matin, cela a été plus compliqué lors du démarrage.

À 8 heures, les ordinateurs n'ont pas démarré et il a quand même fallu patienter 45 minutes pour que tout puisse rentrer dans l'ordre.

La journée a commencé difficilement pour les membres du bureau de vote, chargés de faire voter des milliers d'électeurs.

"C'est un peu ce qu'on redoutait tous : des problèmes informatiques, a expliqué Patrick, le secrétaire du bureau de vote, qui plus est, quand ça arrive dès l'ouverture du bureau. Donc, un peu de stress supplémentaire. On craint alors une journée encore plus longue que prévu. Mais voilà, un technicien est intervenu, il a fait quelques petites manipulations et tout est revenu assez vite dans l'ordre. Je tiens aussi à souligner le calme, à la fois de mes collègues assesseurs, de ma président de bureau et des électeurs qui ont attendu patiemment."

S'il se dit "un peu fatigué", jusque 16h, Patrick poursuivra cette expérience de secrétaire de bureau qu'il juge "enrichissante".

Il y a eu au total une centaine d'incidents liés au vote électronique ce matin. 240 techniciens étaient mobilisés pour les traiter. 32.000 ordinateurs sont utilisés pour le vote électronique