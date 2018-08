"C'était un spectacle incroyable": Philippe assiste à l'arrivée de 14 cigognes sur le clocher d'une église à Ixelles (vidéo)

Une dizaine de cigognes dans le ciel bruxellois. C'est le spectacle auquel a assisté Philippe à Ixelles. Elles se sont posées sur le clocher d'une église devant lui.

Ce mercredi matin, Philippe et sa femme ont assisté à un spectacle étonnant à Ixelles. Alors qu’ils avaient les yeux levés vers le ciel, ils ont vu arriver 14 cigognes qui se sont posées sur le clocher de l’église Saint-Adrien. "Je sortais la voiture quand j’ai vu de grands oiseaux arriver. J’ai compris que c’était des cigognes. J’en ai d’abord vu quatre, elles se sont posées sur le clocher de l’église. Je me suis donc approché et j’ai vu qu’il y en avait beaucoup. J’en ai compté 14, mais il y en avait peut-être plus. C’était un spectacle incroyable", nous a-t-il expliqué.





"Elles se posent souvent dans les alentours de la décharge située le long du canal de Bruxelles"



Si Philippe a trouvé ce spectacle étonnant, il n’est pourtant pas inhabituel de voir des cigognes à Bruxelles à cette période. En effet, le passage de ces oiseaux majestueux dans nos contrées s'effectue généralement entre le 15 juillet et le 15 septembre. Les cigognes viennent d’Allemagne, des Pays-Bas, du Danemark ou parfois de Pologne et se dirigent vers l'Espagne voire le nord de l’Afrique en passant par chez nous.



De plus, elles sont fréquemment signalées à Bruxelles. "Elles se posent souvent dans les alentours de la décharge située le long du canal de Bruxelles. Elles en profitent pour s’y nourrir. Même s’il est plus fréquent de les voir à la campagne, dans les champs, il n’est pas inhabituel de les voir à Bruxelles. On nous en a récemment signalé à Neder-Over-Hembeek et à Ixelles", a détaillé Antoine Derouaux, ornithologue chez Aves-Natagora.



Un grand groupe de cigognes a également été aperçu à Etterbeek, à proximité de la rue des Tongres.





Voici une carte montrant la trace de présence de cigognes à travers l'Europe, mois après mois: