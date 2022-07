"Ça a l'air très facile, mais à mon avis, il y a beaucoup d'entraînement": le BMX impressionne le public à Schaerbeek

Le BMX devient de plus en plus populaire. Ce sport, devenu olympique lors des derniers Jeux à Tokyo, séduit de plus en plus de pratiquants.

À Schaerbeek, les Urban Sessions mettent le BMX en avant. Une énorme scène de 40 mètres de long et 35 mètres de large a été installée et les pratiquants peuvent s’en donner à cœur joie dans un concours à l’ambiance bon enfant.

C’est justement l’esprit bienveillant de ce sport qui a convaincu Léopold de l’adopter. "Il y a une vraie convivialité, tout le monde est pote, tout le monde se tire vers le haut, tout le monde a envie que l’autre fasse mieux. Que le meilleur gagne et on sera content pour lui", confie le jeune homme.

Matthieu Gheysen est l’organisateur de l’événement. "On a vu le boum avec l’explosion de la vente et de l’utilisation de vélos. Il y a de nombreux jeunes qui avaient besoin de sortir de chez eux et de se défouler", avance-t-il pour expliquer la popularité naissante de ce sport dans notre pays.

Les spectateurs sont venus nombreux pour admirer les cascades proposées par les sportifs. "Ça a l’air très facile, mais à mon avis, il y a beaucoup d’entraînement là derrière", confie une maman.

Même son de cloche pour d’autres spectateurs qui sont bien conscients que ça n’est pas à la portée de n’importe qui.