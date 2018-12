"Casse-toi!": notre équipe prise à partie par des gilets jaunes à Bruxelles (vidéo)

Le dispositif policier est renforcé dans la capitale à l'occasion d'un nouveau rassemblement de "gilets jaunes" annoncé pour ce samedi sur certains réseaux sociaux. La tension est montée entre les manifestants et la police. Certains gilets jaunes ont attaqué verbalement notre équipe sur place.

Un peu plus d'une centaine de membres du mouvement des gilets jaunes se sont rendus sur la petite ceinture de Bruxelles. Vers 11h45, ils se trouvaient au niveau de la rue Belliard et se dirigaient vers la rue de la Loi en direction de la place Schuman. Les manifestants sont surveillés à distance par la police.



La police a complètement fermé la rue de la Loi. La tension est montée entre les manifestants et les agents. Certains manifestants ont tenté de passer par la rue d'Arlon, une autre partie reste sur place.



Une de nos équipes sur place a été insultée par plusieurs gilets jaunes à Arts-Loi.