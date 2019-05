"Chaque électeur doit comprendre que sa voix compte pour la planète": 80 jeunes militants climatiques campent devant le Parlement européen

Quelque 80 étudiants du mouvement Occupy for Climate ont installé leurs tentes sur l'esplanade devant le Parlement européen à Bruxelles afin d'y passer la nuit. Quelques heures avant le scrutin, les jeunes activistes veulent convaincre les indécis de voter en faveur d'une meilleure politique climatique.



Les militants venus des quatre coins de l'Europe entendaient passer la nuit à l'ombre du Parlement européen. Ce qui ne sera toutefois pas possible étant donné qu'il s'agit d'une zone neutre, interdite aux manifestations. Ils ont néanmoins obtenu de la police de pouvoir rester là jusque 20h30.





"Nous devons faire en sorte d'être vus"



"Nous devons faire en sorte d'être vus. Statistiquement parlant, la plupart des gens arrêtent leur choix juste avant les élections. Nous avons fait grève pendant des mois en Europe et nous continuons à nous mobiliser", explique Luisa Neubauer, une jeune militante allemande de 23 ans.

"Chaque électeur en Europe doit comprendre que sa voix compte pour la planète. C'est maintenant à eux. Nous sommes également ici pour expliquer au nouveau parlement que le climat doit être la priorité numéro un. C'est ce que dit le rapport du Giec. Il s'agit du dernier parlement européen qui pourra maintenir le réchauffement de la planète sous la barre des 1,5 degrés", ajoute la jeune femme.