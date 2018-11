Demain, Ma Commune: à Uccle, la priorité c'est la mobilité, "même si on n'a pas tous les leviers nécessaires"

Ce mardi, c'est le deuxième épisode de notre série "Demain, Ma Commune". Un mois après les élections, la politique locale risque de changer un peu partout aux quatre coins de la région bruxelloise.

C'est pourquoi, tous les jours, jusqu'au 6 décembre, nous nous rendons dans une commune bruxelloise. Aujourd'hui, direction Uccle.

Le bourgmestre ne change pas: c'est toujours le libéral Borris Dillies et sa priorité pour les six prochaines années, c'est la mobilité. "La réalité, c'est que toutes les communes n'ont pas les leviers nécessaires en matière de mobilité, mais il y a déjà un bon travail à faire au niveau de l'information. Uccle a la chance d'être dotée de cinq gares, et il y a trop peu d'Ucclois qui sont au courant qu'on peut se rendre au centre de Bruxelles en moins de 15 minutes. Donc une des mesures qu'on va prendre le plus rapidement possible, c'est d'informer sur ce qui existe déjà en matière de mobilité", a-t-il déclaré.





Les habitants davantage sollicités

Les habitants d'Uccle seront par ailleurs plus sollicités par leur commune durant les six prochaines années. C'est un point important pour le futur premier échevin Ecolo Thibaut Wyngaard.

"Ça signifie qu'en amont des grands projets, par exemple en ce qui concerne la chaussée d'Alsemberg, si on la réaménage et que la Stib remplace les voies de tram, on va mettre tout le monde autour de la table, les commerçants et les riverains. On va les écouter et tenir compte des idées de chacun et construire ensemble le projet".