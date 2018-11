"Demain, Ma Commune": "Les écologistes seront attendus au tournant à Saint-Gilles"

Ce lundi, c'est le premier épisode de notre série "Demain, Ma Commune". Un mois après les élections, la politique locale risque de changer un peu partout aux 4 coins de la région. C'est pourquoi, tous les jours, jusqu'au 6 décembre, nous nous rendons dans une commune bruxelloise. Aujourd'hui direction Saint Gilles. Après 18 ans d'opposition, les Ecolos entrent dans la majorité, aux côtés du socialiste Charles Picqué.

Catherine Morenville va devenir première échevine. Un sacré changement pour elle. Elle entend se mettre au travail dès le 3 décembre, date de la prestation de serment.

"Je pense qu’il y a une grande attente de la population en matière de mobilité. On attend aussi les écologistes au tournant notamment sur le respect des zones 30, le nombre de pistes cyclables et la qualité de l’air", explique-t-elle. "Il y a aussi le dossier du tunnel cyclable où il y avait des réfugiés qui a été fermé. Ce sera prioritaire de pouvoir le rouvrir et le rendre accessible aux piétons et aux cyclistes. Il faudra aussi réfléchir à la qualité de l’air autour des écoles. On est venu avec une proposition sur les rues scolaires. Ce sont les priorités au niveau de la mobilité mais il y a bien sûr beaucoup d’autres domaines à gérer."