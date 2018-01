"Des patients et du personnel sont enfermés dans l'hôpital Delta à Auderghem": que s'est-il passé? (photos)

"Des patients et du personnel sont enfermés et bloqués au premier étage du nouvel hôpital Chirec Delta. Incroyable, on ne sait plus sortir. Les gens s'énervent", a signalé Marc via le bouton orange Alertez-nous.

"Les volets et les portes sont fermés. Nous sommes bloqués depuis 30 minutes. Impossible de sortir. Que se passe-t-il?" s'interroge également Philippe.

Contacté par nos soins, le service technique de l'hôpital confirme que plusieurs personnes sont actuellement bloquées dans l'hôpital après qu'une alarme incendie se soit déclenchée vers 10h30. "Le problème devrait être résolu dans les prochaines minutes", nous avait indiqué le service technique. La situation était finalement de retour à la normale vers midi.