"GAME OVER": déguisés en Pac Man, une centaine d'activistes débarquent dans un Apple Store à Bruxelles (vidéo)

Une centaine de personnes, dont des membres des collectifs "Gang des vieux en colère", ont participé samedi à un flashmob organisé dans l'Apple store de Bruxelles. Peu après midi, les participants ont inondé le magasin de ballons décorés de dollars, pour dénoncer les cadeaux fiscaux faits à la multinationale.

"Game over". Tel est le slogan qui a été tagué sur les vitrines de l'Apple Store situé avenue de la Toison d'Or à Bruxelles. Une action coup de poing pour exhorter la multinationale à payer ses impôts en Belgique. La police a été rapidement avertie et a délogé les manifestants, nous explique la porte-parole de la police de Bruxelles.

Sortis de nulle part, des centaines de ballons gonflés ont été envoyés à l'intérieur du magasin par les militants. Quelques personnes déguisées en pacman sont entrées dans la boutique pour gober les dollars, à l'image du jeu vidéo des années 80. Des graffitis "Game over" ont été inscrits sur les vitrines. "Si Apple payait ses impôts au taux en vigueur en Belgique, soit de 33,99%, elle aurait payé depuis 2002 500 millions d'euros de plus. C'est l'équivalent du salaire de 10.000 infirmières pendant un an", ont affirmé les militants.

À l'arrivée de la police, les acteurs se sont couchés au sol. Les forces de l'ordre ont fermé les entrées et tout le monde, clients compris, a dû montrer sa carte d'identité avant de pouvoir partir. Ce n'est pas le premier flashmob du genre à être organisé. En avril dernier, c'est un Mc Donald qui avait été le théâtre d'une action, et l'année d'avant le magasin Ikea d'Anderlecht.