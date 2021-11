"Glaglagla, on caille": élèves et professeurs en grève dans une haute école bruxelloise privée de chauffage

Le froid s'installe, les chaudières se rallument et pour certains, c'est la galère. Il n'y a quasiment plus de chauffage dans les classes de l'Institut Pédagogique Defré, qui dépend de la Haute Ecole Bruxelles-Brabant. Les conditions sont telles que les étudiants et les professeurs ont décidé de faire grève: ils étaient vendredi matin devant les bâtiments, autour d'un braséro, et chantaient ce refrain: "Glaglagla, on caille, on caille, on caille. C'est pas comme ça, qu'on fait du bon travail".

En réalité, il y a des problèmes de chauffage depuis le mois de septembre, mais ils se font davantage ressentir actuellement. "Il n'y a que 4 ou 5 locaux chauffés, c'est horrible, on a du danser en classe car il fait la même température qu'à l'extérieur", nous a confié une élève. "On n'est pas concentré, on a froid, ce n'est pas du tout agréable", explique une autre.

Certaines classes sont appelées "les frigos", nous raconte une enseignante, "car la température y est inférieure à 13 degrés... On a de beaux tableaux blancs interactifs, mais on n'a pas de chauffage".

La direction a proposé des cours à distance comme alternative, mais elle a été rejetée. Le directeur explique qu'il y a "un problème d'approvisionnement qui dépasse son champ d'action".