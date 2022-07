"Gros déploiement d'ambulances, police et pompiers": que se passe-t-il à la station de métro Herrmann-Debroux?

"Gros déploiement d'ambulances, police et pompiers à la station Herrmann-Debroux. Que se passe-t-il?", se demande Jennifer via notre bouton orange Alertez-nous. "Pompiers, ambulances, police et STIB à Herrmann-Debroux dans la station. Il semblerait qu'il y ait un feu, pas mal de fumée des 2 sortie de la station", nous écrit de son côté Sébastien.



© RTL INFO



Informations prises auprès de la zone de secours de Bruxelles, son porte-parole nous confirme que les services de secours ont dû intervenir ce mardi soir, vers 23h40 à la station de métro Herrmann-Debroux pour la "surchauffe d'un compresseur sous une rame de métro", nous dit le porte-parole.

Un dégagement de fumée était visible, la station a donc dû être évacuée, le trafic mis à l'arrêt et le courant coupé. "La situation a rapidement été normalisée", assure notre interlocuteur.



© Pompiers de Bruxelles