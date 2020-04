"Hé le Québec, y'a quelqu'un qui m'entend?": en plein confinement, l'appel des résidents d'une maison de repos de Molenbeek trouve écho (vidéo)

"Hé le Québec, y'a quelqu'un qui m'entend?": c'est l'appel d'un résident de la maison de repos et de soins Acacias à Molenbeek-Saint-Jean, en région bruxelloise, depuis son balcon. De l'autre côté de l'Atlantique, le message est reçu par une dame, qui vit dans la résidence Pelletier, à Drummondville, au Canada. Les deux résidences ont enregistré, chacune de leur côté, des séquences de danse avec le personnel et les résidents. "Ça va aller": c'est le message d'espoir qu'ils ont souhaité faire passer aux aînés du monde entier.

Les seniors mis à l'honneur

La vidéo, qui a été visionnée plus de 860.000 fois sur Facebook, a été notamment conceptualisée par Youssef Kaddar, qui travaille depuis 10 ans comme éducateur pour seniors dans la résidence Acacias. Il a l'habitude de mettre les pensionnaires à l'honneur, à travers la websérie qu'il a créée. "Papy Booom" met en scène les résidents de l'établissement molenbeekois dans des courts métrages, publiés environ tous les trois mois. Une activité qui permet de maintenir le lien.

"On essaye de donner un peu de vie"

Mais avec la crise du coronavirus, il a fallu adapter le déroulement des différentes animations. Jusqu'à présent, heureusement, la résidence Acacias a été peu touchée, avec un cas parmi la centaine de résidents, nous confie l'employé. "Pour le moment on a de la chance. Pour passer, il faut vraiment plusieurs étapes, on est un vrai bunker. Et à l'intérieur... on essaye de donner un peu de vie. On a déjà fait une première vidéo où on a mis de la musique sur les balcons et on a fait un petit show", nous explique Youssef. Le moment avait été diffusé dans l'émission "Belges à domicile" sur notre chaîne.



"Ils ont un peu les mêmes valeurs que nous"

Cet esprit, on le retrouve également à la résidence Pelletier, au Québec, nous explique-t-il: "Ils ont un peu les mêmes valeurs que nous, ils mettent aussi des vidéos sur internet, et on s'est connectés". Durant deux semaines, les deux résidences ont tourné des séquences vidéo: "Nous on avait notre caméraman à Bruxelles, Abdel, qui a tourné. Et de leur côté, c'est Micheline qui a tourné et réalisé le montage".

