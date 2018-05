"Hélicoptère au-dessus de la gare du Nord": que se passe-t-il?

Plusieurs d'entre vous nous ont avertis d'un important déploiement policier dans le quartier de la gare du Nord ce vendredi après-midi à Bruxelles. "Que ce passe-t-il aux alentours du quartier Nord : Gare du Nord -Thomas , depuis 30 min un hélicoptère de la police tourne et revient ?", nous a-t-on envoyé via le bouton orange Alertez-nous. La police a pris en chasse vendredi vers 17H30 une voiture signalée sur la chaussée d'Anvers, a indiqué vendredi en fin d'après-midi le porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Olivier Slosse.



Ses deux occupants ont pris la fuite à pied. L'un d'eux a été interpellé. Le second suspect est activement recherché à l'aide d'un hélicoptère, qui survole le secteur du parc Maximilien. L'action ne vise aucunement les migrants qui sont dans le parc, a tenu à préciser Olivier Slosse.