"Humour belge": cette blague d'un magasin bruxellois à propos du coronavirus fait beaucoup rire nos voisins français (photo)

"2 Corona achetées, 1 Mort Subite offerte", voilà la promotion d'un magasin bruxellois en cette période de coronavirus qui fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux.

L'image fait le tour des réseaux sociaux et a été beaucoup partagée chez nos voisins français. Sur cette photo, on peut lire la promotion du moment: "2 Corona achetées, 1 Mort Subite offerte". C'est un magasin Shop & Go de Delhaize, situé à Bruxelles, qui en est à l'origine.

Selon Het Laatste Nieuws, l'enseigne Delhaize a demandé au magasin d'enlever la publicité de ses rayons. "Nous prenons le coronavirus très au sérieux, a expliqué le porte-parole de l'enseigne. De telles actions reflètent notre marque et la responsabilité que nous avons envers notre personnel et les 5 millions de clients qui visitent nos magasins chaque semaine."