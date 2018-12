"Il était à chaque fois présent dans les environs": un inspecteur de police de Bruxelles soupçonné d'être à l'origine d'une série d'incendies

Le parquet de Hal-Vilvorde a requis mercredi une peine de trois ans de prison à l'encontre d'un inspecteur de police de la zone Bruxelles-Midi accusé d'être l'auteur d'une série d'incendies. L'intéressé nie toute implication et demande l'acquittement.

L., âgé de 36 ans, est soupçonné d'être à l'origine de six incendies criminels, allumés entre mai et septembre 2016 à Leeuw-Saint-Pierre, dans le Brabant flamand. Sa propre voiture a d'abord été la proie des flammes le 14 juillet 2016. Des débris d'élagage, un arbre et deux parasols sont ensuite partis en fumée les mois qui ont suivi.

L'homme est également soupçonné d'avoir bouté le feu à un autre véhicule. A deux reprises, l'intervention des pompiers a permis d'éviter que le feu ne se propage à un bâtiment et ne provoque des dégâts beaucoup plus importants. Pour le parquet, il ne fait aucun doute que l'inspecteur est l'auteur de ces incendies car "il était chaque fois présent dans les environs (...) et a été reconnu par un témoin", explique le procureur.





Le mobile pourrait résider dans ses dettes contractées



"Lors d'une perquisition, on a découvert non seulement des bougies et des briquets, mais aussi les documents de sa voiture incendiée. Au cours de l'enquête, il a également fait des déclarations contradictoires, qu'il a adaptées au fil de l'enquête. Il a par ailleurs refusé d'être soumis au détecteur de mensonge."

Selon le parquet, le mobile de L. pourrait résider dans les dettes qu'il avait contractées et qu'il espérait éponger grâce à l'argent déboursé par son assurance pour sa voiture sinistrée. Jugement attendu le 10 janvier.