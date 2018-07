"Il y a un câble de 900 volts sur les voies": la circulation des métros interrompue dans les deux sens sur les lignes 1 et 5

La circulation des métros a été interrompue ce mardi après-midi sur les lignes 1 et 5, entre Schumann et la gare centrale en direction d'Erasme, et entre De Brouckère et Schuman et direction de Stockel.

Selon la Stib, c'est un incident technique qui a causé cette interruption. "Il y a un câble de 900 volts sur les voies à Maelbeek. C'est un câble qui sert à alimenter la propulsion des métros. Les équipes techniques sont occupées pour rétablir la situation le plus rapidement possible", nous a-t-on indiqué.