"Il y a une véritable harmonie entre l'animal et l'humain": le prince Laurent visite un hébergement pour sans-abris et leurs chiens à Uccle

Le prince Laurent a rendu visite aux bénéficiaires du dispositif Plan Froid mercredi. Il s'agit d'un centre d'hébergement à Uccle où les personnes sans-abri accompagnées de leur chien peuvent être accueillies gratuitement pendant les nuits d'hiver. Sur place, plusieurs modules chauffés, trois repas par jour et un accès à des toilettes et des douches chaudes leur sont offerts. "Le lien entre les humains et les animaux est intense: ils se réconfortent jour et nuit, par tous les temps. Ils s'apportent mutuellement chaleur et soutien", affirme le frère du Roi.





Un dispositif "Plan Froid" organisé depuis 2012 par la fondation du prince

Le nombre de personnes sans domicile fixe dans la région bruxelloise a presque doublé au cours des dix dernières années. On en dénombre actuellement plus de 4.000. Près de la moitié dort dans la rue ou au sein de dispositifs d'accueil d'urgence. Depuis 2012, la Fondation Prince Laurent organise le dispositif Plan Froid qui permet à des centaines de sans-abris d'avoir accès à un lit, une douche et trois repas par jour. Le Plan Froid de 2020, qui s'étend de février à mai, se déroule dans la commune bruxelloise d'Uccle.





"Une opération réussie"

Plusieurs structures chauffées permettent l'hébergement de 18 personnes ainsi que leurs chiens. L'accueil est gratuit et encadré par des éducateurs et travailleurs sociaux chargés d'apporter leur présence, des conseils et un soutien aux personnes hébergées. La Fondation offre également des soins médicaux aux animaux de compagnie. "Nous nous sommes rendu compte qu'il y avait un petit problème pour les gens qui n'avaient pas de structure, les sans-abris accompagnés d'animaux. Donc, ces gens n'avaient pas accès aux structures sociales des communes à Bruxelles. Nous avons donc pensé qu'en mettant des containers totalement équipés, on pourrait momentanément faire comprendre à ceux qui gèrent ce type de problèmes, les communes, les ministères, que c'est parfaitement possible de faire subsister des animaux et des humains sans problème. Il y a une véritable harmonie entre l'animal et l'être humain. L'animal est extrêmement propre, contrairement à ce qu'on peut dire et donc je pense que c'est une opération réussie. Nous le faisons depuis des années déjà", a précisé le prince.





"Nous leur donnons une nouvelle énergie"

Le prince Laurent, qui s'est rendu au centre d'accueil mercredi, a pu bénéficier d'une visite guidée des hébergements en compagnie de la presse ainsi que d'un échange avec certains des sans-abris présents pour l'occasion. Il est important que les sans-abris puissent trouver refuge avec leur animal de compagnie dans des hébergements chauffés à Uccle, estime le prince Laurent. "En leur offrant un endroit chaud et sec, nous leur donnons une nouvelle énergie. Ainsi, ils ne sont pas séparés l'un de l'autre, contrairement à ce qui peut arriver dans d'autres centres d'hébergement plus classiques", insiste le prince. "Les sans-abris, tout comme tout être humain, ont besoin de reconnaissance et l'animal participe à la reconnaissance d'une personne sans abri. Il dit, "Moi, je te reconnais, parce que tu es mon ami". Il y a donc une symbiose entre l'animal et l'humain qui est magnifique et on pourrait raconter des dizaines d'histoires où les animaux ont très bien vécu avec leur maître ici", estime-t-il.