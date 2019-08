"Ils devront me couper en petits morceaux avant de toucher à Gaston": une habitante de Jette prête à tout pour sauver un arbre

Depuis plusieurs semaines, des riverains se mobilisent à Jette pour s'opposer à l'abattage d'un arbre surnommé Gaston. Ce vendredi, il risque de disparaître pour faire place à un immeuble à appartements. Inès mène avec passion ce combat pour sauver ce saule blanc. Selon la commune, le propriétaire est en possession d'un permis d'urbanisme en bonne et due forme.

"C'est honteux, j'en ai marre de voir des arbres coupés. On ne peut plus les toucher", lance avec fracas une habitante de Jette, en région bruxelloise. Celle que nous appellerons, à sa demande, Inès se confie. Avec plusieurs riverains, cette poète amoureuse de la nature mène un combat depuis plusieurs mois pour sauver un arbre surnommé Gaston.

Ce saule blanc se situe au coin de la rue Eugène Toussaint et Gaston Biernaux. Son tronc mesure 471cm et sa cime pointe à 25m de hauteur. Il est considéré comme le troisième plus gros arbre de son espèce en Région bruxelloise.

"Il abrite des dizaines d'oiseaux et il va être coupé pour des projets lucratifs", déplore Alice, une autre Jettoise opposée à cet abattage. "Nous sommes révoltés", ajoute-t-elle.



Un immeuble à appartements, commerces et parking

Un chantier est en effet prévu sur l'espace vert où se trouve le saule Gaston. Il prévoit la construction d'un immeuble à appartements, commerces et parking.

"Fin mai, j'ai rencontré par hasard le chef du chantier sur place. Il m'a dit que c'était un arbre sans valeur et qu'il allait être coupé début juin. J'étais choquée", se souvient Inès. "Mais comme la loi interdit tout abattage pendant la période de nidification, ils n'ont pas pu le faire avant le 15 août. Ce qui nous a donné un délai de deux mois pour pouvoir se mobiliser."

Début juin, un rassemblement est organisé autour de Gaston. Les riverains présents manifestent aussi leur opposition au pompage de la nappe phréatique à cause de sols jugés selon eux instables.



"Nous avons interpellé plusieurs fois le collège communal à ce sujet. Mais toutes les réponses données par l'échevine de l'urbanisme ne sont pas correctes, il y a des mensonges", assure Inès révoltée qui a même créé un site internet dédié à Gaston. "La commune assure que l'arbre n'a pas plus de 40 ans, elle parle de trois troncs qui ont probablement fusionné. Mais ce n'est pas vrai. J'ai demandé à un expert d'évaluer l'âge de Gaston. Il l'estime entre 110 et 120 ans. C'est vraiment un arbre majestueux", ajoute-t-elle.





"Il n'y a donc aucun vice de procédure"

"Cette histoire prend des proportions inconsidérées", réagit le bourgmestre de Jette qui souligne que le saule se situe sur un espace qui n'est pas public. "On parle de l'abattage d'un arbre qui se trouve sur un terrain privé constructible pour lequel nous avons délivré un permis d'urbanisme il y a plusieurs mois déjà", indique Hervé Doyen.

"Cette habitante en a fait le combat de sa vie. Elle parle, embrasse, entoure Gaston. Je comprends son ressenti, moi aussi je veux préserver la nature. Mais, dans ce cas-ci, toute la procédure a été respectée et réalisée dans les règles en vigueur. Il n'y a donc aucun vice de procédure comme elle l'affirme. L'entrepreneur immobilier a d'ailleurs pris la peine de répondre à chacune de ses allégations pour les démentir", ajoute le mayeur.

D'après lui, l'âge de Gaston évoqué par Inès n'est pas réaliste. "Cet arbre n'est pas centenaire. On a consulté des photos aériennes de la commune datant de 1971 et il n'y apparaît pas", assure Hervé Doyen. Ce que conteste donc la poète.



"Nous vivons dans une partie oubliée où règne le béton"

Ce jeudi, elle a participé avec d'autres riverains à une mobilisation de la dernière chance pour épargner le saule. Mais sa disparition semble inévitable. Dès aujourd'hui, la société en charge du chantier a le droit d'abattre Gaston et les autres arbres encore présents sur la parcelle.

Une issue inacceptable pour Inès. "J'aime ma commune qui possède de magnifiques zones vertes. Mais nous vivons dans une partie oubliée, abandonnée où règne de plus en plus le béton alors que nous sommes dans une zone inondable. Je regrette l'hypocrisie des pouvoirs publics qui prônent le développement durable mais qui ne sont pas cohérents", estime la poète. "Perdre Gaston, c'est perdre notre patrimoine."

En tout cas, l'histoire de ce saule blanc condamné va peut-être permettre d'éveiller davantage les consciences au niveau politique. Un tel arbre attire une faune riche et constitue une pompe à eau naturelle importante. Sa disparition créera donc inévitablement un préjudice au niveau de la biodiversité, mais aussi au niveau des risques d'inondation.





Un plan "arbres" en gestation

Conscient des bienfaits naturels des espaces verts en zone urbaine, le groupe communal Ecolo-Groen vient d'ailleurs d'élaborer un plan "arbres". Le premier objectif est d'augmenter le nombre d'arbres sur les voiries communales pour éviter des zones bétonnées et répondre aux enjeux environnementaux. "Ce projet ambitieux vise ensuite à encourager les citoyens à arborer leur jardin ainsi que de créer un cadastre fiable et évolutif", précise l'échevin écologiste Bernard Van Nuffel qui soumettra ce plan "arbres" dans les prochains jours au collège communal.

Et à l'échelon régional, les Verts avaient déjà déposé en septembre dernier au parlement bruxellois une proposition de résolution pour soutenir la verdurisation des communes de la capitale.