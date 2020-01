"J'avais peur de me faire opérer": Jaime a été licencié de la STIB pour "absentéisme fréquent" après 12 ans de carrière

Peut-on être licencié parce qu'on est trop souvent malade ? C'est en tout cas ce qui est arrivé à un chauffeur de bus à Bruxelles, comme le racontent nos confrères de Sudpresse. Il porte plainte contre la STIB.

Jaime, 45 ans, avait 12 ans de carrière comme chauffeur. Victime d'un accident de travail, il a dû opéré à la main. Mais cela a mal tourné : d'autres opérations ont suivi, les absences se sont accumulées, et il a finalement été convoqué pour un entretien afin de s'expliquer. "Quand vous avez trop d'absences, on vous fait signer un papier comme quoi on promet qu'on ne peut plus tomber malade. J'avais vraiment peur de me faire opérer ou de faire les choses que je devais faire pour ma santé, parce que j'avais peur de me faire renvoyer", témoigne-t-il dans le RTL INFO 8H sur Bel RTL.

La STIB réagit

Après cet entretien, il a reçu sa lettre de renvoi. Motif de licenciement : un absentéisme fréquent qui désorganise le service. La STIB réagit ce matin. La société bruxelloise de transports en commun ne fait pas de commentaire sur ce cas personnel mais Cindy Arents, porte-parole, défend ces entretiens: "Ce ne sont pas des entretiens pour pénaliser les employeurs mais au contraire, pour trouver ensemble, avec le travailleur et le responsable, les causes liées à ces absences répétées. C'est pour déterminer ensemble les solutions qui peuvent être trouvées ensemble pour le travailleur et pour le service". Depuis 2014, un arrêt de la cour de cassation permet à un employeur de licencier un travailleur parce qu'il est trop souvent absent à cause de son état de santé.

Il aimerait revenir à la STIB

Pour Patrick Charlier, le directeur d'Unia, où le dossier est arrivé récemment, il y a dans le cas de Jaime une présomption de discrimination sur base de l'état de santé, explique-t-il dans les colonnes de Sudpresse. Selon le quotidien, l'ancien chauffeur est soutenu par son syndicat, la CSC, qui entend déposer plainte pour licenciement abusif. Jaime, lui, espère revenir à la STIB, à un autre poste, et retrouver la fierté qu'il avait à prendre son service chaque matin.