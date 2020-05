"Je fais du kayaaaaaaak": Donatella crie sa joie en reprenant son activité préférée aux étangs Mellaerts (vidéo)

"Je fais du kayak", crie Donatella à bord de son embarcation. Elle n’a pas pu résister ce matin… Faire du kayak est à nouveau autorisé à partir d’aujourd’hui alors que le pays entame sa première phase du plan de déconfinement… Elle a mis son canoë à l’eau… La voilà seule au milieu des étangs Mellaerts à Woluwé-Saint-pierre…"C'est un rêve. Je n'attendais que cela. Que le gouvernement nous autorise à reprendre la pratique du kayak. Je pensais qu'on allait nous autoriser à revoir nos enfants et nos petits-enfants mais non, on peut faire du kayak, c'est génial aussi et le reste suivra", s'enthousiasme la senior dynamique.

La météo n’est pas au rendez-vous ce matin à Woluwé-Saint-Pierre, mais cela ne dérange pas Donatella…