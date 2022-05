"Je veux nager" d'Arno, hymne d'une campagne pour la baignade en plein air à Bruxelles

(Belga) L'asbl Pool is Cool, à l'initiative de Flow, la piscine temporaire au bord du canal à Anderlecht l'été dernier, lance vendredi, en collaboration avec la plateforme Growfunding, une grande campagne de financement participatif pour la baignade en plein air à Bruxelles. Le titre "Je veux nager" du chanteur Arno, récemment décédé, en sera l'hymne. Les organisateurs visent 60.000 euros, pour notamment, maintenir Flow.

"Avec la campagne de crowdfunding, nous voulons montrer que les Bruxellois ont vraiment envie de se baigner en plein air", souligne Paul Steinbrück, cofondateur de Pool is Cool. L'objectif est de maintenir la piscine pop-up d'Anderlecht, qui rouvrira d'ailleurs en juillet, mais aussi de faire de la baignade à Bruxelles "un objectif réalisable" à terme. Pour l'occasion, cinq groupes bruxellois, dont Splendeur et Tropicant, reprennent le titre "Je veux nager" d'Arno. Le chanteur bruxellois avait marqué son soutien à l'initiative avant sa disparition, le 23 avril dernier. "La baignade en plein air est bien plus qu'une activité cool ou sportive. Elle permet à des personnes de toutes cultures et de tous âges d'entrer en contact entre elles et avec leur environnement", conclut Paul Steinbrück. "Chantons tous 'Je veux nager' à tue-tête." La campagne est disponible via growfunding.be/pooliscool jusqu'au 10 juillet.