"La Boum 2" à Bruxelles: la situation se tend, arrivée des autopompes (DIRECT)

Les autorités bruxelloises sont sur le qui-vive ce samedi. Un appel à un rassemblement festif a été lancé sur les réseaux sociaux. L'événement, appelé "La Boum 2", avait été fixé à 16H00 pour les éventuels participants au Bois de la Cambre.

16h30 - Arrivée des autopompes

De premiers projectiles sont lancés sur les forces de l'ordre au Bois de la Cambre. Les autopompes de la police fédérale arrivent sur les lieux. Des premiers affrontements ont eu lieu entre manifestants et policiers.

16h – La situation se tend

Les esprits s'échauffent. Les participants scandent "Liberté" tandis qu'un hélicoptère survole le Bois de la Cambre. Un parfum de fête et de musique s'installe. La zone est survolée par des drones de la police.

15h30 – Début de rassemblement au Bois de la Cambre

Alors que plusieurs groupes isolés avaient pris place au Bois de la Cambre, une présence plus prononcée se fait voir à 15h30. Les policiers ne mettent pas d'amende et optent pour la prévention.

15h - Rassemblement à la place Flagey

Un premier rassemblement de personnes s'est formé sur la place Flagey à Ixelles. Certains aspirants participants à "la Boum 2" prévue au Bois de la Cambre avaient indiqué leur volonté de se rejoindre sur cette place avant de rejoindre "La Boum 2".

14H00 - La présence policière se renforce

Jusqu'à présent peu visible, le dispositif policier se précise et s'affiche davantage. Plusieurs combis sont présents sur place, ainsi que la police montée et une patrouille munie des équipements anti-émeutes. Des stewards de la Ville de Bruxelles sont également présents pour une mission de prévention. L'ambiance dans le Bois de la Cambre reste calme et familiale. Aucun groupe de fêtards ne se forme pour l'instant.

13H00 - Le dispositif policier peu visible

Les autorités ont prévu un dispositif policier pour encadrer tout débordement. Vers 13H00, la présence des forces de l'ordre était toujours peu visible dans le Bois de la Cambre. Un centre opérationnel a été mis sur place, quelques véhicules patrouillent ainsi que des chevaux de la police fédérale. La situation reste calme.

Vers 11H00 - Flashmob à la gare de Bruxelles-Central

Plus de cent personnes ont pris part à un flashmob organisé samedi dans la gare de Bruxelles-Central, dans le cadre de l'événement non autorisé La Boum 2. De la musique était jouée par un groupe dans la gare et les participants dansaient dans le hall principal et l'escalier.

L'ambiance était bon enfant. Bon nombre de participants ne respectaient pas les mesures de distance nécessaires, ni l'obligation du port de masque. Des gens de tout âge étaient présents, notamment des familles avec de jeunes enfants. La foule a quitté la gare après un quart d'heure. L'événement La Boum 2 doit se tenir à 16h00 dans le bois de la Cambre à Bruxelles mais bon nombre de personnes étaient déjà présentes à Bruxelles pour prendre part à des actions organisées dans le cadre de la Journée du Travail ou pour d'autres mouvements de protestations contre les mesures corona.

Vers 10H00 - La police renforce ses effectifs au Bois de la Cambre

La police a renforcé son dispositif policier au Bois de la Cambre, là où des milliers de personnes s'étaient réunies pour faire la fête un mois plus tôt. La situation reste néanmoins très calme.

9H00 - Calme plat au Bois de la Cambre

Ce samedi matin, peu après 9H, c'était le calme plat au Bois de la Cambre. Notre journaliste envoyé sur place a croisé des joggeurs, des cyclistes, des promeneurs... "L'ambiance est très calme et très détendue actuellement, même s'il y a déjà plusieurs camionnettes de police qui circulent dans le bois", a-t-il décrit.

Les autorités craignent l'arrivée de milliers de personnes

Un événement sur Facebook avait été créé. Celui-ci a été supprimé jeudi par le réseau social. Environ 9.000 personnes avaient indiqué qu'elles participeraient et 18.000 autres qu'elles étaient "intéressées". Encore ce vendredi, le collectif l'Abïme, qui organise "La Boum 2", a répété son appel au rassemblement "dans la bonne humeur" et "sans violence". Le collectif n'est pas celui qui a organisé "La Boum" du 1er avril.

Il y a tout juste un mois, des milliers de personnes s'étaient retrouvées dans le Bois de la Cambre pour faire la fête. Ce jour-là, des affrontements avaient éclaté entre la police et certains participants. 34 personnes avaient été blessées, dont 26 policiers. La police avait procédé à 22 arrestations.

Ce vendredi, le Premier ministre Alexander De Croo a appelé à "ne pas tomber dans le piège" de participer à l'événement et "de rester solidaires". De son côté, la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden, a annoncé qu'un dispositif policier serait déployé. Enfin, le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Close, n'a pas souhaité fermer le Bois de la Cambre, mais il a prévenu: la police n'hésitera pas à intervenir s'il y a des débordements.