"Le 'Palais' n'est qu'un toit pour les occupants": les demandeurs d'asile veulent rencontrer la secrétaire d'État

"Nous insistons pour rencontrer la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor, la direction de Fedasil et le cabinet du ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort", a communiqué, mercredi, l'ensemble des 300 demandeurs d'asile qui sont actuellement logés dans un bâtiment de la rue des Palais à Schaerbeek.

"Une semaine après l'installation des premiers demandeurs d'asile dans le 'Palais de Droits' (bâtiment de la rue des Palais à Schaerbeek accueillant temporairement des demandeurs d'asile qui n'ont pas obtenu de place dans un centre de Fedasil, NDLR), le nombre d'habitants augmente progressivement", ont déclaré ces personnes.

"Au cours de la semaine passée, le 'Palais des Droits' a également été le refuge d'une famille burundaise (une femme avec trois enfants) et de huit mineurs étrangers non-accompagnés (Mena) qui, n'ayant pas été accueillis par Fedasil, n'avaient nulle part où aller. Aujourd'hui, plus de 300 personnes occupent et gèrent en autonomie ce bâtiment. Le projet est porté uniquement par les occupants et des citoyens belges solidaires, et grâce au soutien de plusieurs associations, collectifs et ONG", ont-elles expliqué.

"Le 'Palais' n'est qu'un toit pour les occupants. Il ne leur permet toujours pas d'accéder à l'aide matérielle de Fedasil (l'agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, NDLR), à laquelle ils ont droit. (...) Nous, les occupants et les citoyens solidaires du 'Palais des Droits' demandons une sortie de la gestion de crise en adoptant des solutions structurelles. (...) Une semaine s'est écoulée, et nos demandes persistent. De même, nous insistons pour rencontrer la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Nicole de Moor, la direction de Fedasil et le cabinet du ministre-président de la Région bruxelloise Rudi Vervoort", ont énoncé les demandeurs d'asile.