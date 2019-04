"Les oiseaux du quartier du Vogelenzang à Anderlecht ne chantent plus": Jean-Luc dénonce l'élagage de nombreux arbres dans son quartier

"Les oiseaux du quartier du Vogelenzang à Anderlecht ne chantent plus, les riverains déchantent", nous écrit Jean-Luc, qui habite dans le quartier depuis 22 ans, via le bouton orange Alertez-nous. En effet, Bruxelles Mobilité a procédé, entre le 21 mars et le premier avril, à l'élagage de nombreux arbres le long du ring à hauteur du CERIA, à Anderlecht. Le motif avancé: un élagage nécessaire pour le maintien de la biodiversité et le développement de certaines espèces d'arbres.





"C'est une pollution infernale"

Les riverains regrettent cette coupe. Ce bosquet offrait un écran végétal entre le ring et leurs maisons en contrebas. Il les protégeait également du bruit de l'autoroute et il empêchait l'installation de campements sauvages. "On est en bordure de ring, on a une des autoroutes les plus fréquentées de Belgique, donc c'est une pollution infernale. On avait un écran de verdure qui filtrait encore cette pollution, et maintenant, sous prétexte qu'il fallait procéder à des élagages, on a tout rasé. Donc la biodiversité, 40 espèces d'oiseaux à ce jour répertoriées, ce sont en tout cas des mots galvaudés", réagit Jean-Luc.