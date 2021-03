"Libérée, vaccinée": Thérésa, 80 ans, résidente dans une maison de repos, joue la Reine des neiges dans un clip (vidéo)

La maison de repos et de soins Acacias, à Molenbeek, vient de publier un clip intitulé "Liberée, vaccinée". Il s’agit d’une adaptation du célèbre titre de Disney, "Libérée, délivrée", chanson culte de La Reine des Neiges. Thérésa, 80 ans, campe le rôle principal avec beaucoup d’enthousiasme.



Encouragée par Youssef Kaddar, éducateur spécialisé à la maison de repos Acacias, Thérésa a surmonté sa réserve naturelle pour le tournage de ce clip où elle apparaît grimée en Reine des Neiges. "C’est marrant ! C’est rigolo !", se réjouit-elle. "Je n’en ai pas l’air mais je suis quand même assez timide… Et alors là… Je ne suis plus moi. J’étais la Reine des neiges", confie-t-elle avec un petit sourire malicieux.









L’idée est née lors d’une activité organisée par Youssef à la maison de repos. "On était en plein quiz musical, et il y a une de mes stagiaires qui a mis la musique de la Reine des neiges. À ce moment-là, j’ai une résidente qui se lève et qui crie ‘libérée, vaccinée !’", raconte l’éducateur spécialisée. De quoi réveiller l’imagination de ce jeune homme qui a des affinités et des compétences dans l’audiovisuel.



Depuis qu’ils ont tous été vaccinés, les résidents de la maison de repos des Acacias revivent. "Ils ont moins peur de rentrer en interaction entre résidents. Ils se sentent plus apaisés et ils voient enfin le bout du tunnel", constate Youssef. "On est plus à l’aise (…) Maintenant je suis tout à fait tranquille", confie Thérésa.