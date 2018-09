"Ma fille recalée de l'école à cause de ses baskets": un collège de Bruxelles change son règlement et énerve une mère de famille

A peine quelques jours après la rentrée, Mélissa pousse un coup de gueule contre l'école de sa fille à Bruxelles.

"Ma fille vient de se faire recaler du Collège Roi Baudouin (technique et professionnel) à cause de ses baskets", nous écrit Mélissa, mère de famille via le bouton orange Alertez-nous. Selon ses dires, plus de cinquante d’élèves seraient dans le même cas. "Ils sont priés de rentrer chez eux. C'est une honte", ajoute la femme.



L'établissement scolaire technique et professionnel confirme les faits. Mais l'école de Bruxelles nous explique les raisons de cette décision. Si de nombreux élèves se sont vus refuser l'entrée de l'école, c'est parce que le règlement d'intérieur a changé depuis la rentrée. La direction a fait ce choix à cause des nombreux abus dans les tenues vestimentaires durant les années précédentes, nous explique une employée du collège.



"Nous n'acceptons plus tous les types de baskets, les pantalons déchirés et les vêtements trop courts", nous précise-t-elle.



Les éducateurs de l'école sont chargés de repérer les tenues qui ne respectent pas le nouveau règlement. Cependant, l'école nous précise que tous les élèves ont été prévenus dès la rentrée. "Le règlement a été distribué dans toutes les classes", explique-t-elle.