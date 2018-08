"On n'enferme pas un enfant": Amnesty dévoile une banderole devant le cabinet de Charles Michel

Une vingtaine de militants d'Amnesty International ont déployé brièvement mardi une banderole dénonçant l'enfermement des familles en vue de leur expulsion devant le cabinet du Premier ministre, Charles Michel.

Ce week-end, l'arrêté organisant à nouveau ce type d'enfermement est entré en vigueur. Mardi, une famille d'origine serbe a été conduite dans l'une des unités familiales aménagées au centre fermé 127bis de Steenokkerzeel. La banderole représentait des silhouettes de familles avec enfants derrière des barreaux. Les militants ont également disposé 150 peluches enfermées dans un carcan, toutes signées par des festivaliers.

En 2010 et 2011, la Belgique a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) de Strasbourg pour ce genre de pratique et y avait mis fin pour lui préférer l'usage de maisons de retour ouvertes. La loi n'avait toutefois pas été modifiée. Le gouvernement a jugé cette méthode trop peu efficace en raison du nombre de fuites et a remis en vigueur l'enferment de familles avec enfants en vue de leur rapatriement.

"La Belgique a été condamnée trois fois pour l'enfermement de mineurs et aujourd'hui elle recommence. Or, c'est exactement la même situation qui lui a valu d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. L'impact pour les enfants de ce genre d'enferment est terrible. Ils se retrouvent littéralement en prison alors que leurs parents n'ont commis qu'une faute: vouloir une vie meilleure", a commenté le directeur de la section belge francophone d'Amnesty International, Philippe Hensmans.

La police est rapidement intervenue et a prié les manifestants de quitter les lieux, situés dans la "zone neutre" de la capitale. Les militants se sont ensuite rendus vers la Bourse. Une campagne regroupant de nombreuses associations a été lancée sous le slogan "On n'enferme pas un enfant. Point". D'autres actions sont annoncées. L'une d'elles aura lieu mercredi rue du Chêne à Bruxelles, à côté du Manneken Pis.