"On voit Bruxelles dans un autre contexte": savez-vous qu'il est possible de faire une balade en bateau dans la ville? (vidéo)

Avec ses 13.000 emplois et 200 entreprises installées, le port de Bruxelles joue un rôle économique important dans la capitale. Les Bruxellois le savent peut-être peu, mais il s’agit aussi d’un lieu d’amusement qui propose une série d’activités sportives et récréatives. Pour ses 25 ans, le port a mis les petits plats dans les grands en proposant, l’espace d’une journée, toute une série d’activités gratuites pour le public. Justine Sow y a assisté pour le RTL INFO 19H.

Avec cette démonstration de sky board, le port de Bruxelles surprend ses visiteurs. L'objectif est de montrer un autre visage, moins commercial, plus récréatif. En témoignent ces balades gratuites en bateau pneumatique. "On voit Bruxelles dans un autre contexte, c'est agréable de voir un peu le port de Bruxelles et tout ce qu'il contient", dit un homme. "C'est agréable de passer sur l'eau, comme ça, de sentir l'air, c'est mieux que de voir les voitures passer dans la rue", dit un jeune garçon.

Le port de Bruxelles, ce sont 200 entreprises. 7 millions de tonnes de marchandises transitent ici chaque année. Le canal est aussi un bon moyen de profiter des plaisirs de la navigation. "Parfois on le prend pour aller à Vilvoorde pour aller manger de l'autre côté du canal, oui on en profite", dit une dame. "C'est une partie de l'activité touristique et de vacances que l'on ignore un peu. Le Belge possède son bateau, mais ne l'utilise qu'en vacances, pas en Belgique", explique Dominique Quijo, vice-président du Belgian Pneumaticlub.

Démonstration de chien sauveteurs, visite de bateau d'époque… Le port veut séduire les Bruxellois. Mais son plus bel atout, concerne sans doute la mobilité. "Pour les Bruxellois, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de camions qui viennent, donc 646 camions en moins grâce aux 7 millions de tonnes qui sont acheminées par nos 200 entreprises, donc ça veut dire moins d'embouteillages dans la ville", explique Philippe Matthis, directeur général adjoint du port de Bruxelles.

Les autorités portuaires comptent aussi faire du port de Bruxelles un lieu de promenade. Avec la construction prochaine d'un parc le long du canal.