"On voudrait bien assurer leur sécurité": les pompiers escortés par la police à Bruxelles le soir du Nouvel An

A quelques jours des festivités du Nouvel An, les autorités prennent des mesures de sécurité. A Bruxelles, les pompiers pourront être escortés par des policiers. Ils ont également reçu une formation pour bien réagir aux agressions. Il s'agit avant tout d'éviter les débordements, comme ceux recensés l'année dernière dans la capitale.

Voiture incendiées, poubelles en feu, violences urbaines : l’année dernière, la Saint-Sylvestre était rythmée par le bruit des sirènes dans la capitale. Au total, il y a eu une centaine d’arrestations administratives et 83 interventions pour des incendies. Par endroits, les pompiers avaient été accueillis à coups de pierre.

"Je trouve malheureux qu’un pompier qui arrive sur une intervention de secours soit obligé de s’enfuir à toute vitesse parce qu’il se fait agresser", déplorait alors Eric Labourdette, président du SLFP zones de secours.

Suite à cette analyse on a décidé de renforcer notre effectif

Cette année, pour éviter les débordements à Bruxelles, les pompiers pourront être escortés par des policiers. Leur présence ne sera pas systématique, les policiers viendront en renfort en fonction du degré d’urgence.

"Le Siamu a procédé à une analyse des risques et suite à cette analyse on a décidé de renforcer notre effectif et nos moyens mis en œuvre. On voudrait bien assurer la sécurité de nos pompiers. Ils sont un service de secours, ils sont là pour aider les gens", rappelle Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.

Outre ces escortes policières, certains camions de pompiers vont être équipés de films de protection anti bris de vitre. Les syndicats dénoncent une situation qui ne fait que s’empirer.

"En nous attaquant, on attaque l’Etat. Et je trouve que l’Etat devrait prendre d’autres mesures que d’escorter les pompiers. Quand la police va intervenir pour nous escorter, elle va aussi essuyer des jets de pavé. Les policiers ne vont pas commencer à tirer tous azimuts avec leurs revolvers sur des gens qui lancent des pavés sur leurs voitures", souligne Eric Labourdette, président du SLFP zones de secours.

L’année dernière, à Molenbeek, des casseurs s’en étaient aussi pris aux commerces et abris de bus. Cette année, un dispositif sécuritaire spécial sera mis en place dans la commune. Toutes les poubelles seront notamment vidées avant le réveillon.