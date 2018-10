"Pas de repas chauds pendant 3 jours!": touché par la grève, Jean-Claude s'apprête à passer sa 3e nuit à l'aéroport

C'était, à nouveau, une journée noire à l'aéroport de Bruxelles. Plus d'un vol sur 5 a été annulé, aujourd'hui, suite à la grève des bagagistes d'Aviapartner. Pour les passagers concernés, c'est toujours la galère. Certains d'entre eux ont déjà passé plus de 48 heures sur place.

Jean-Claude cherche désespérément une solution depuis jeudi soir. Il attend de pouvoir embarquer en direction de l'Espagne, son lieu de résidence. Jeudi, il était assis dans l'avion quand la grève a commencé. "On est resté trois heures dans l'avion avant qu'on nous dise 'Vous pouvez partir'. Point à la ligne!", s'exclame-t-il.

Depuis deux jours, Jean-Claude est bloqué à Brussels Airport. Il a passé les 48 dernières heures à tourner en rond dans le hall des départs. "Je me sens très mal. On n'a pas reçu de repas chauds pendant les 3 jours. On reçoit de l'eau avec quelques sandwichs et c'est tout", affirme-t-il.

Comme Jean-Claude, une quarantaine de personnes a passé une deuxième nuit à l'aéroport. Pour Josiane par exemple, Bruxelles ne devait être qu'une escale vers Lisbonne mais le séjour s'est prolongé. "On lit, je fais des origamis, il n'y a rien à faire. C'est l'attente, on se promène dans l'aéroport", explique-t-elle.





"On espère que nos bagages auront suivi, ce n'est pas encore garanti"



Aujourd'hui, à Brussels Airport, 130 vols sur 550 ont été annulés. Les compagnies tentent de s'organiser pour proposer des solutions à chaque passager. Pour Josiane, la galère se termine enfin puisque son avion s'envole ce soir. "On espère que nos bagages auront suivi, ce n'est pas encore garanti", indique-t-elle.

Après avoir été interrompues durant plus d'une heure, les négociations entre syndicats et direction ont repris. A 19 h, elles étaient toujours en cours. 74.000 passagers sont attendus à Brussels Airport dès demain. Si la grève se poursuit, ce sera sans aucun doute une nouvelle journée de pagaille. Pour toutes les personnes qui ont un vol prévu demain, il est vivement conseillé de se renseigner au préalable auprès de la compagnie aérienne.