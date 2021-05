"Pourquoi avoir inauguré cette fresque d'Annie Cordy en 2018 pour l'abattre froidement maintenant?", s'interrogent des Laekenois

Le magazine "Images à l'appui" ira à Bruxelles où les habitants du quartier natal d'Annie Cordy se battent pour sauver une fresque qui lui est dédiée.

"Je trouve cela écoeurant. Cela n'a pas de sens", estime un habitant de Laeken. "C'est quelque chose qui est beaucoup plus fort qu'une simple coloration sur un mur blanc. Cette fresque représente une identité: celle du quartier, celle des riverains par rapport à Annie Cordy qui était là, qui est issue des coins de nos rues", détaille un autre défenseur de cette fresque.

Pourquoi la ville de Bruxelles qui a elle-même inauguré la fresque il y a trois ans entend aujourd'hui la détruire? A en croire l'échevine de la Culture, le problème n'est pas l'oeuvre mais le support: "Cette fresque a été réalisée sur un garage qui est en très mauvais état et qui contient de l'amiante. Et donc on juge que c'est plus prudent notamment en termes de santé mais aussi en termes de réaménagement global du parc, de détruire ce mur sur lequel se trouve cette fresque. Il a toujours été dans l'esprit de de la ville que cette fresque serait temporaire."

Des arguments qu'un habitant botte en touche. "Personne n'était au courant que cette fresque serait temporaire. Demandez à n'importe quel riverain du quartier. Personne ne le savait. Mais je pose la question à la ville de Bruxelles: pourquoi faire une inauguration du parc en deux 2018 avec Annie Cordy avec une fresque, si c'est, pour quelques années plus tard, l'abattre froidement?", s'interroge un fervent défenseur de l'oeuvre d'art.

