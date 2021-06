"Pourquoi là? Pourquoi dans cet endroit magnifique?": Watermael-Boitsfort s'oppose à la constructions de 70 logements sociaux

La commune de Watermael-Boitsfort s'oppose à la Région Bruxelloise dans un projet de construction: elle ne veut pas de la construction de 70 logements sociaux sur le territoire du Chant des cailles. La Région a confirmé le projet la semaine dernière, mais la commune veut préserver l'ensemble des activités d'élevage de moutons et de culture qui se déroulent à cet endroit.

Watermael-Boitsfort compte 18% de logements sociaux, c'est 3% de plus que ce que la région préconise. Du côté des autorités communales, c’est l’incompréhension: "Pourquoi là ? Pourquoi dans cet endroit magnifique, et dans une commune qui est plus loin que ses propres objectifs ? Dans une commune qui est d’accord de faire des logements à d’autres endroits, et qui le fait… C’est une mauvaise idée", commente le bourgmestre Olivier Deleuze.