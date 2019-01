"Fourgons, voitures, hélicoptère, 15 personnes interpellées": vaste opération de police en cours ce mardi matin à Anderlecht

Plusieurs personnes ont contacté la rédaction de RTL info ce mardi matin à propos d'une opération de police à Anderlecht.

"Que se passe-t-il place Bara ? Plusieurs camionnettes de police et deux hélicoptères avec leurs phares ?", nous a écrit Yassine vers 5h30. Il parle d'une "trentaine de camionnettes, qui ont bloqué un moment tout le boulevard Lemonnier".

"Grande opération policière avec des fourgons et des voitures, appuyée par un hélicoptère depuis 5h du matin. Déjà une quinzaine de personne interpellées. Cela se déroule au quartier Cureghem, à l'intersection entre la rue Otlet et la rue Brogniez à Anderlecht. Un périmètre a été installé afin de filtrer les passages. Nous et nos voisins ne savons pas le but de cette intervention", nous a écrit JV peu après.

Contactée par nos soins ce mardi matin, la police d'Anderlecht confirme qu'une opération de police est en cours, mais "ne peut rien dire de plus".