"Un camion a arraché une caténaire à Louise": 4 lignes de tram perturbées

"Un câble de tram a été arraché à Louise. Des pompiers, des policiers et la Stib sont sur place", nous envoie un témoin via le bouton orange Alertez-nous.



Quatre lignes de tram (8, 92, 93 et 97) sont perturbées ce vendredi matin à Bruxelles. "Un camion a arraché une caténaire à hauteur du rond-point Louise", explique une porte-parole de la Stib. En attendant la reprise du trafic, des bus de remplacement assurent la liaison entre différents arrêts. "Nous conseillons également aux voyageurs de privilégier le métro", ajoute-t-elle.