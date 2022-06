"Une bagarre a éclaté, deux jeunes entre la vie et la mort": des coups de feu échangés ce jeudi à Molenbeek-Saint-Jean

"Une bagarre entre dealers a éclaté à Molenbeek, dans le quartier maritime. Deux jeunes sont entre la vie et la mort, tout le quartier est bouclé. On ne peut plus sortir ni rentrer chez nous", nous écrit-on via le bouton orange Alertez-nous.

Informations prises auprès de la zone de police Bruxelles-Ouest, son porte-parole nous confirme qu’un incident a éclaté ce jeudi en début d'après-midi dans la rue de l’Intendant à Molenbeek-Saint-Jean. Des policiers ont été appelés à intervenir vers 13h30. "Nos services d’intervention et deux équipes de la brigade anti-banditisme sont allés sur place et ont retrouvé deux hommes blessés", nous indique-t-on du côté de la police, sans toutefois qu’elle ne donne plus de précisions. Mais selon nos informations, il y aura un blessé par balle et un autre qui aurait reçu des coups de couteau. Les deux individus ont été transportés à l'hôpital.

Un grand périmètre de sécurité a été instauré, couvrant "les rue de l’Intendant jusqu’à la rue de Mexico, de la rue Vandenboogaerde jusqu’au boulevard Leopold II", nous précise notre interlocuteur. Il n’est donc pas possible de circuler dans ces zones, probablement jusqu’à ce soir. "Le labo doit encore venir sur place, ça prendra quelques heures."

Le parquet a été avisé et est désormais à la tête du dossier. Le procès-verbal de l'intervention lui sera communiqué d'ici vendredi. Une enquête devra déterminer les circonstances exactes de cet incident, mais pour l’heure, "il est beaucoup trop tôt pour connaître les raisons de la bagarre et faire un lien avec les précédentes fusillades", nous informe la police Bruxelles-Ouest.

La bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean "en colère"

La bourgmestre Catherine Moureaux (PS) a, dans la foulée, appelé la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) à renforcer les rangs de la police. "Je suis en colère", s'est-elle exprimée sur Twitter. "De nouveaux coups de feu dans ma commune. J'avais parlé et écrit deux fois à la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden pour l'alerter sur le besoin urgent de forces de police supplémentaires. J'exige une réponse immédiate", a lancé Catherine Moureaux (PS). "Le fédéral ne peut pas détourner les yeux de ce qui se passe ici. Il doit mettre les moyens sur la table pour mettre réellement à mal les trafiquants de stupéfiants et d'armes. Molenbeek aussi a droit à la sécurité !", a-t-elle insisté. "Nos policiers de la zone de police Bruxelles-Ouest travaillent beaucoup et bien. Mais ceci dépasse clairement les seuls moyens de la police locale, pour laquelle je réclame par ailleurs depuis le printemps 2019 davantage de cadre et d'hommes!"