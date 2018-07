"Une dizaine de voitures de police et pompiers à Etterbeek": l'odeur suspecte n'était finalement pas du gaz

Un témoin a appuyé sur notre bouton orange Alertez-nous pour nous signaler un déploiement de secours dans la rue des Boers à Etterbeek. "Que se passe-t-il? Toute la rue est bouclée, une dizaine de voitures de police et pompiers, et une camionnette de Sibelga sont présents", nous a-t-il indiqué ce jeudi après-midi.



Contacté par nos soins, le porte-parole de Sibelga, gestionnaire du réseau de distribution de gaz en région bruxelloise, nous a fourni plus de précisions. "Nos services ont été appelés par le 100 à 14h20 pour une odeur suspecte de gaz. Nos équipes étaient sur place à 14h28. Nos outils de mesure n'ont détecté aucune présence de gaz. Il y avait probablement une odeur, mais ce n'était pas du gaz. De notre côté, l'affaire a été clôturée à 14h50", a expliqué Philippe Massart.



Plus de peur que de mal, donc.