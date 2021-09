Bruxelles a (enfin!) son propre champagne !

Bruxelles a enfin un vin mousseux! Gudule Winery, le chai urbain de la capitale, installé près de Tour et Taxis, vient de dévoiler sa première cuvée de bulle. Baptisée "Efferverscence au Palais", le vin bio aux bulles fines, légèrement fruité, et conçu à Bruxelles, est le fruit d'un assemblage de Grüner Veltliner: Un cépage blanc autrichien, de pinot noir de Bourgogne et de riesling de la Moselle allemande. "Cela donne un vin blanc très frais" explique Thierry Jeune fondateur du chai bruxellois . " Une belle fraîcheur et une belle longueur avec une finale un peu saline, qui participe aussi à cette fraîcheur"

5.000 bouteilles ont été produites. La vente officielle débutera le 1er novembre prochain. Les précommandes sont ouvertes depuis mercredi dernier et sont encore possible jusqu'au 10 octobre. Comptez 24 euros pour une bouteille.