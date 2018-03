"Younes est mort", selon le père Abaaoud

Alors que le jeune frère d'Abaaoud était annoncé placidement mort à l'ouverture du procès de Jawad, le logeur, des auteurs des attentats de Paris et que le parquet avait communiqué ne pas être au courant, le père de l'ado s'exprime.

Les journaux du groupe Sudpresse ont en effet contacté le père de la fraterie Abaaoud, Omar, pour lui demander s'il avait plus d'informations à ce sujet-là.

Celui-ci a expliqué à nos collègues que le juge de la jeunesse lui avait écrit fin de l'année dernière pour lui informer qu’ils avaient perdu la trace de Younes depuis plus d'un an et que Younes était "selon eux a priori mort".

"Mais je ne sais plus quoi penser, quoi faire, qui croire dans cette affaire. Depuis les attentats, tout m’est tombé sur la tête. Je suis malade, je fais des insomnies, j’ai divorcé de ma femme", a révélé l'homme.

Celui-ci dit croire que son fils cadet Younes, kidnappé par son grand frère Abdelhamid à la sortie de l'école pour rejoindre l'état islamique, serait en effet décédé.

Sur le site Interpol, le jeune frère du cerveau des attentats de Paris, Abdelhamid Abaaoud est désormais "fiché rouge", c'est-à-dire qu'il est l'un des hommes les plus recherchés par les autorités belges