1.350 nouvelles places de parking gratuites disponibles à l'entrée de Bruxelles

Un nouveau parking de délestage est désormais disponible à Anderlecht. Il peut accueillir 1350 voitures et est situé juste à côté de la station de métro Ceria. Ce parking double l'offre de parkings de dissuasion autour de Bruxelles.

Depuis 5 heures ce matin, le parking Ceria accueille ses premières voitures. Situé à la sortie du ring de Bruxelles, l'idée est que les automobilistes venant de Mons, Charleroi ou Nivelles via la E19 ne rentrent pas dans la ville au volant de leur voiture, mais bien en transports en commun depuis Anderlecht.

Les 1350 places de stationnement sont situées à côté de la ligne de métro 5, à 20 minutes du centre de Bruxelles.

"Je crois qu'il faut donner des alternatives puisque l'accès vers les villes va être rétréci. C'est l'avenir. Toutes les autres villes au niveau européen et même mondial sont en train de le faire pour la qualité de l'air et la qualité de vie. Mais on veut encore que les gens puissent arriver à Bruxelles, et là le park and ride est idéal", a expliqué Pascal Smet, ministre bruxellois de la mobilité.

Le parking sera gratuit jusqu'à la fin de l’année, mais dès 2020, les automobilistes devront s'acquitter d'un abonnement plus ou moins bon marché selon la formule.





Objectif 10.000 places

L'objectif de la région est d'avoir 10.000 places de parking de dissuasion. La date initiale était 2019, mais avec les 2.700 places actuelles, Bruxelles est encore loin du compte.

"Les 10.000 places, ce sera pour dans 3 ans normalement, si le gouvernement continue. Mais je le répète : les meilleurs park and ride sont en Wallonie et en Flandre. C'est là qu'ils doivent être créés. Nous à Bruxelles, c'est vraiment en dernier ressort", ajoute Pascal Smet.

D'autres ouvertures de parkings sont programmées : la prochaine à Stalle, dans la commune d'Uccle avec 1.100 places dès l'an prochain