Coronavirus à Bruxelles: voici les aides qui seront accordées aux bars, cafés et hôtels

La Commission européenne a validé vendredi une aide exceptionnelle de la Région bruxelloise aux hôtels et appart-hotels de la capitale, pour un total de 15,8 millions d'euros. L'aide, dans le cadre de la crise du coronavirus, respecte les balises du cadre temporaire des aides d'Etat autorisées par l'Europe.

L'aide prendra la forme de subventions directes aux établissements, de 20.000 à 200.000 euros par hôtel. A la mi-juillet, le gouvernement bruxellois avait annoncé prévoir une aide exceptionnelle aux hôtels et appart-hôtels à la suite de la chute brutale du tourisme due à la pandémie.

Le gouvernement Vervoort parlait d'un soutien de 200 euros par mois et par chambre pour la période allant de mi-mars dernier à la fin du mois d'août, pour permettre de couvrir une partie des frais fixes (gardiennage, maintenance technique, frais de personnel RH, assurances, frais énergétiques, etc.).

La Région de Bruxelles-Capitale octroie une aide de 3.000 euros aux bars et cafés obligés de fermer

Le gouvernement bruxellois s'est accordé sur le principe d'une aide spécifique de 3.000 euros à l'attention de toutes les entreprises dont les établissements sont dans l'obligation de fermer. La mesure proposée par la secrétaire d'Etat à la Transition économique mise Barbara Trachte (Ecolo) et le ministre bruxellois des Finances, Sven Gatz (Open Vld) vise essentiellement les cafés et bars obligés de fermer leurs portes pour un mois en raison de l'aggravation des chiffres relatifs à la contamination au sein de la population de la capitale.

Plus précisément, seront éligibles à cette prime unique: les cafés, bars, débits de boisson, salons de thé, buvettes et tout autre lieu proposant la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées et ayant été obligés de fermer suite à l'Arrêté du 8 octobre 2020. Il a été décidé de recourir aux codes NACE TVA des entreprises pour identifier les établissements ayant droit à la prime. Ce choix permettra un traitement aussi fluide que possible des dossiers.