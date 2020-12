"Abattage d'arbres. La Ville de Bruxelles et Vivaqua (NDLR: intercommunale qui gère la distribution d'eau potable en région bruxelloise) jouent un jeu scandaleux. Les riverains s'opposent. Réagissez rapidement si vous voulez nous aider a sauver les arbres qui restent encore", nous écrivait mardi matin Ronald via le bouton orange Alertez-nous. Il n'était pas le seul. Plusieurs habitants indignés, attristés et en colère se sont manifestés auprès de notre rédaction suite à l'opération d'abattage de 170 arbres demandée par Vivaqua dans l'avenue de l'Amphore à Laeken. Motif invoqué par la compagnie des eaux: des arbres menaçaient les réservoirs d'eau contenant 15 millions de litres d'eau potable et représentant la réserve d'eau potable pour le nord de Bruxelles. Mais autant que la destruction de ces arbres, c'est l'absence de communication et de concertation avec les habitants du quartier qui en révolte plus d'un. Seule une petite affiche accrochée sur les grilles quelques jours jours avant le début des travaux, témoignait de l'opération qui s'est déroulée cette semaine. "Une affichette a été placée en dehors de la voie publique et peu visible laissant peu de temps aux habitants de réagir", déplorait Maggy via le bouton orange Alertez-nous.

Désormais, il est trop tard et plutôt que des arbres, les riverains voient désormais deux énormes citernes. "Aucune concertation publique n'a été faite. C'est un véritable désastre pour tout le quartier vu qu'on aura une vue sur une horrible et énorme citerne" regrette Maggy. Cette dame qui vit dans le quartier depuis 40 ans et a toujours connu les arbres majestueux qui ont été coupés évoque un véritable "massacre à la tronçonneuse". "Ce qui me met en colère, c'est que les habitants soient mis devant le fait accompli. On affiche discrètement (2 jours avant le début des travaux) un minuscule panonceau que personne ne verra ni ne lira, et puis on se hâte de procéder à la destruction, et c'est déjà trop tard quand les riverains veulent réagir. C'est scandaleux!", dénonçait pour sa part Marc, toujours via notre bouton orange Alertez-nous.

Vivaqua assure que 480 arbres seront replantés (avec consultation des riverains pour le choix des espèces) parmi lesquels devraient déjà avoir une hauteur de 3 mètres lorsqu'ils seront plantés.