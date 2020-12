18m de haut, 4,5 tonnes et plusieurs mètres d'envergure: le sapin royal "impressionnant" trône sur la cour du Palais

Le sapin royal est arrivé vers 6h ce vendredi matin à Bruxelles. Offert par la province de Luxembourg, ses lumières vont illuminer la cour d’honneur du Palais royal, place des Palais.

Ce sapin est venu de Libramont à 3h du matin. "Il est parti en convoi exceptionnel sous escorte royale", explique Emma Gouaille, sur place pour Bel RTL. La journaliste détaille son gabarit hors norme très impressionnant: 18 mètres de haut 4,5 tonnes et une envergure de plusieurs mètres.

Le mettre debout n’a donc pas été une manœuvre aisée. "Après une bonne heure de manipulation à l’aide de deux bras mécaniques, il n’était pas encore tout à fait stable. Une dizaine de personnes s’occupe de sa mise en place et on sent qu’ils retiennent leur souffle. Il faut dire que la tâche est difficile", souligne Emma Gouaille.

Ce sapin royal a donc traité avec la plus grande précaution avant d’être décoré. Si vous voulez l'admirer, il est visible depuis la place des Palais.