19 personnes interpellées par la police à Bruxelles: elles sont suspectées de vols dans des voitures

La police de Bruxelles-Ouest (Molenbeek-Saint-Jean, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette et Koekelberg) a interpellé en flagrant délit 19 suspects pour vol dans des voitures, dans le cadre de son opération "Automédon" lancée en février, a indiqué vendredi la police locale par communiqué.



La police a constaté un nombre anormalement élevé de vols dans les voitures et camionnettes, depuis le début de l'année, sur son territoire. Le phénomène a été analysé par la cellule stratégique de la police locale et des actions ciblées ont été mises en place en conséquence dans le cadre de l'opération intitulée "Automédon". La police de Bruxelles-Ouest se félicite de ses bons résultats.

Elle note que 19 suspects ont été interpellés en flagrant délit depuis février et que les vols ont de plus fortement diminué. Elle recommande à la population de ne laisser aucun objet visible dans les véhicules et de déposer plainte même si rien n'a été volé pour permettre aux services d'analyse d'affiner leur vue du phénomène.