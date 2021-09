20 kms de Bruxelles ce dimanche: voici les rues et tunnels qui seront inaccessibles

Près de 20.000 personnes se positionneront sur la ligne de départ le dimanche 12 septembre, à l'occasion de la 41e édition des 20 kilomètres de Bruxelles. Le signal du départ sera donné à 10h au parc du Cinquantenaire et l’arrivée y est prévue également, vers 16h.

Voici les perturbations auxquelles il faut s'attendre:

- Le parcours suivant sera partiellement, voire totalement coupé à la circulation, à partir de 05h : rue Belliard – rue de la Régence – avenue Louise – bois de La Cambre – avenue Franklin Roosevelt – chaussée de La Hulpe – avenue Delleur – boulevard du Souverain – avenue de Tervueren.

- Les tunnels sous les axes de la rue Belliard, l’avenue de Tervueren et l’avenue Louise seront également fermés à la circulation. Les réouvertures auront lieu entre 13h et 16h, suivant le passage des coureurs.

- Des déviations locales seront mises en place via les voies latérales (ou via les rues transversales) là où possible. Il est conseillé d’éviter les environs du parcours en voiture.

Les automobilistes qui doivent cependant traverser la ville, peuvent prendre les itinéraires alternatifs suivants :

Pour aller de la Petite Ceinture (R20) à la Moyenne Ceinture (R21), emprunter la rue du Trône et ensuite l’avenue de la Couronne. Pour se diriger de la Moyenne Ceinture au Ring de Bruxelles (R0), il est conseillé de passer via la E411.

De nombreuses lignes de tram et de bus de la STIB seront également modifiées, suite à la fermeture du parcours.