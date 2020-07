Annulation de la Foire du Midi: 200 forains en colère sont sur la Grand Place de Bruxelles, "Pourquoi d'autres normes en vigueur pour nous ?"

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close, a décidé lundi d'annuler complètement la prochaine édition (déjà raccourcie) de la Foire du Midi, qui devait se tenir du 1er au 30 août. "Il n'est plus possible de tenir cet évènement vu les nouvelles mesures définies par le Conseil national de sécurité", qui s'est réuni plus tôt dans la journée, avait annoncé le maïeur.

Patrick De Corte, président de l'Union des forains bruxellois, a exprimé toute sa colère face à cette annulation, avant d'entrer en réunion. "On pensait qu'on était dans les mêmes situations que les maraichers et que les parcs d'attraction et là c'est des autres normes qui seraient en vigueur pour nous. On ne comprend pas très bien. Comme les maraîchers, on doit avoir les mêmes contraintes qu'eux et pas plus".

Depuis 11h, des centaines de forains sont sur la Grand Place de Bruxelles, et attendent l'issue d'une réunion qui a lieu en ce moment entre une délégation et Philippe Close.