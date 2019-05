25 pays s’affrontent au Championnat européen du meilleur conducteur de TRAM à Bruxelles: la Belgique s'impose (vidéo)

L'équipe bruxelloise de la Stib a remporté samedi le championnat européen des conducteurs de tram, organisé pour la 8e fois et qui avait lieu pour la première fois à Bruxelles, indique la société des transports publics bruxellois dans l'après-midi. Les épreuves ont eu lieu en pleine Fête de l'Iris, sur les voies le long du Parc de Bruxelles, dans le centre-ville. En-dehors du trophée général remporté par le duo bruxellois composé par Laurence Meert et Mesut Tasarcan, la première a aussi été titrée "meilleure conductrice" tandis que le second se classait 3e parmi les "meilleurs conducteurs".





"Vingt-cinq villes participaient, de 21 pays", explique An Van hamme, porte-parole de la Stib. "Il y a eu des épreuves toute la journée." Parmi celles-ci, la plus rigolote à observer pour les passants était sans aucun doute celle du "tram bowling", une sorte de version géante du bowling, avec un ballon poussé par le nez du tram. Une autre épreuve consistait à rouler à une certaine vitesse avant de freiner juste devant un obstacle. Des concours préalables avaient été organisés dans les 7 dépôts de trams de la Stib, explique An Van hamme, qui ont permis de sélectionner le duo qui allait représenter la société dans ce championnat. Sur le site Stib Stories, dédié aux petites et grandes histoires des transports en commun de la capitale, on apprend que Laurence Meert, mère de trois enfants, conduit des trams depuis 19 ans.

Mesut Tasarcan, qui a également trois enfants, est arrivé plus récemment à la Stib, ayant pris le poste de conducteur de tram en 2016. Les Bruxellois étaient encouragés à venir applaudir leurs héros du quotidien en ce jour spécial, et la Stib fournissait même des "lives" Facebook en matinée et dans l'après-midi, depuis les épreuves. Le championnat se clôturait avec cérémonies et podium, sous les acclamations des collègues et curieux, dans l'après-midi. Derrière le duo de la Stib, c'est l'équipe de Moscou (Russie) qui est monté sur la deuxième marche du podium, devant celle d'Oradea (Rouamnie), 3e. Luxembourg et Rotterdam complétaient le top 5 de ce 8e championnat "TRAM-EM". A Stuttgart l'an dernier, c'est la ville suédoise de Stockholm qui avait remporté la compétition par équipes. Le trophée représente l'avant d'un tram, entouré des étoiles européennes. A la base, c'est une société active dans l'événementiel qui avait lancé le concept du championnat européen des conducteurs de tram, en 2012.