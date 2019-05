25 pays s’affrontent au Championnat européen du meilleur conducteur de TRAM à Bruxelles: la Belgique en tête... pour le moment (vidéo)

A l'occasion des 150 ans du tram à Bruxelles, le championnat européen du meilleur conducteur de tram est organisé par la STIB dans notre capitale. Une vingtaine de villes sont représentées, dont Bruxelles. Un reportage de Claire Sadzot et Steve Damman.

Ils sont conducteurs de tram, très motivés et viennent des quatre coins de l’Europe: Budapest, Berlin et même Moscou. Les équipes se sont déplacées juste pour l’événement... pas question de le prendre à la rigolade.

"Avec ma collègue, on s’est entraîné pendant un mois. Pour ces épreuves, on a visionné des vidéos, on s’est entraîné en équipe. Je pense qu’on est bien préparé pour le championnat", explique Ozcan Oztekin, conducteur de tram à Istanbul en Turquie.



Il s'agit d'un gros événement dans le milieu. Le championnat est retransmis en direct sur internet. 25 pays s’affrontent dans une course contre la montre sur des épreuves pour le moins étonnantes. "La première épreuve consiste à s’approcher du prochain le plus près, la deuxième épreuve est de passer devant un mannequin, mais le plus proche du plot", précise Lahoussine Raouki, conducteur de tram parisien.

Mais aussi conduire un tram à l’ancienne, et se soumettre à la fameuse épreuve du bowling. Si cela peut faire sourire, l’équipe belge a la pression. "A cinq minutes du compte à rebours, un peu. On va faire notre maximum et on va voir ce que ça peut donner. voilà", décrit Laurence Meert, conductrice de tram de la STIB.

Un peu d’adresse, de l’énergie, et des années d’expérience à sillonner les rails de la capitale serait le secret du succès. "En gros ça s'est bien passé, il y a juste une épreuve où je suis un peu déçue, mais bon, on ne peut pas toujours tout prévoir non plus. C’est sportif, j’ai peut-être perdu 100 grammes", lance Laurence Meert.



Avec son score de 3 minutes 42 secondes, la Belgique est en tête, mais tout peut encore se jouer cette après-midi. Le résultat de ce match serré sera dévoilé à 17h rue Royale.