D'ici 10 ans, fini de rouler à 50km/h dans les rues de Bruxelles: la réaction des habitants

A Bruxelles, nous vous parlions sur notre site de ce grand plan de mobilité, le plan "Good Move", présenté par le gouvernement Bruxellois. Il redessine la mobilité dans la capitale pour les 10 prochaines années. Il prévoit notamment de faire passer 50 quartiers de la région en zone 30. Vous, qui circulez et travaillez à Bruxelles, quelle est votre réaction ?

Endéans les 10 ans, rouler à 50km/h dans les rues bruxelloises ne sera plus possible: zone 30 partout sauf sur les grands axes. Derrière leur volant les automobilistes rencontrés ce matin y sont plutôt favorable au micro de RTLinfo. "Cela incitera beaucoup de personnes à être beaucoup plus prudentes. Et cela évitera que des piétons se fassent renverser dans les agglomérations également", fait savoir une conductrice. "De toute façon, avec tous les embouteillages qui existent, on roule déjà à 30 km/h", ajoute une autre automobiliste.

Pourtant, le passage aux 30 km/h devrait fluidifier le trafic. Les représentants des entreprises bruxelloises, eux, ne s'opposent pas à la mesure du moment que le but final n'est pas d'interdire la voiture. Ischa Lambrechts, indique: "Si cela reste dans des quartiers résidentiels, cela ne va pas impacter les entreprises. Pas du tout." Le 30km/h à l'heure semble faire l'unanimité chez les Bruxellois. Pour l'institut de sécurité routière, il va falloir adapter la voirie à cette vitesse réduite.

Bruxelles n'est pas pionnière dans la zone 30. Des villes comme Genève, Madrid et Berlin ont déjà adopté la mesure.