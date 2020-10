4 communes bruxelloises regroupent 10% des cas de Covid-19 en Belgique: les bourgmestres ajustent les mesures

A Bruxelles, la situation sanitaire reste très préoccupante. 4 communes regroupent 10% de contaminations du pays. il s'agit de Bruxelles Ville, Molenbeek-Saint-Jean, Anderlecht et Schaerbeek. Des mesures sont mise en place pour ralentir la pandémie.

Molenbeek et Etterbeek, deux communes éloignées de seulement cinq kilomètres. Et pourtant, elles montrent deux réalités épidémiques bien différentes. Depuis le 1er septembre, Etterbeek comptabilise 58 cas de contamination. À Molenbeek, c'est 4 fois plus.

"Nous partons avec un nombre de cas de départ qui est assez élevé et c'est ce qui fait qu'on est aujourd'hui à entre guillemets premier", indique Catherine Moureaux, bourgmestre de Molenbeek Saint-Jean.

D'une commune à l'autre, le virus circule à une vitesse variable, obligeant les bourgmestres à ajuster le tir. "La semaine passée, j'ai tiré la sonnette d'alarme et j'ai proposé au collège une série de mesures", raconte Catherine Moureaux. Retour des mariages et enterrements en petit comité et une mesure phare : "Aujourd'hui au niveau fédéral, on peut toujours être dix à table, dix dans l'horeca, dix dans les cafés, dix dans les manifestations culturelles sans masque ou autour de la même table pour boire un verre ou pour manger. À Molenbeek, depuis vendredi, c'est cinq à table".



"Des décisions fines, adaptées aux circonstances"



Du côté d'Etterbeek, on se félicite de ne pas avoir encore à prendre pareille mesure. "Une règle n'a pas de sens si elle n'est pas compréhensible par le grand public", estime Vincent Wolf, bourgmestre d'Etterbeek. Il se félicite également d'avoir repris la main dans la gestion de la crise :"C'est bien d'avoir laissé aux collectivités locales de pouvoir prendre des décisions fines adaptées aux circonstances. Vous savez moi je prends un arrêté sur deux heures donc ça peut être pensé le matin, fait l'après-midi. Ça s'exécute le jour même. Donc ça, c'est important".

Un avis que ne partage pas la bourgmestre de Molenbeek. Pour elle, le virus ne s'arrête pas à la frontière d'une commune. D'où la nécessité de coordonner les mesures à l'échelle de la région.